Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

32 Jahre vergraben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 01.01.2026
32 Jahre vergraben

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 6: 32 Jahre vergraben

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Auf einem Grundstück im beschaulichen Monterey, Kalifornien, wird bei Gartenarbeiten im Jahr 2015 eine Frauenleiche gefunden, die dort bereits seit 1982 vergraben sein muss. Nach all den Jahren versucht die Polizei nun, das Opfer zu identifizieren und das Verbrechen aufzuklären - dabei stoßen die Beamten auf einen brutalen Serientäter, der kein Unbekannter ist.

SAT.1 GOLD
