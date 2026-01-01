Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Wolf im Schafspelz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 01.01.2026
Der Wolf im Schafspelz

Der Wolf im SchafspelzJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 7: Der Wolf im Schafspelz

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im November 1998 wird eine Studentin im beschaulichen Küstenort San Luis Obispo als vermisst gemeldet. Der Fund einer großen Blutlache lässt darauf schließen, dass Rachel Newhouse etwas Grausames widerfahren ist, doch die Suche nach der jungen Frau bleibt erfolglos. Als vier Monate später ein weiteres Mädchen verschwindet, beginnt für die Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen