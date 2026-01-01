Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 4: Tod im Gartenbrunnen
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im Sommer 2008 wird die Leiche der 81-jährigen Alyce Seff in einem Gartenbrunnen in Ohio gefunden. Die Immobilienmaklerin wurde kopfüber und gefesselt darin entsorgt und erstickte schließlich aufgrund ihrer Position. Doch wer hatte es auf die alte Frau abgesehen? Die Polizei begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Handy des Opfers und hofft so, dem Täter einen Schritt näherzukommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH