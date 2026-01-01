Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Schwarze Witwe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 01.01.2026
Folge 9: Die Schwarze Witwe

37 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Lee Bowles wendet sich an die Polizei, um seinen vermissten Vater Cody zu finden. Dieser wurde zuletzt von seiner Lebensgefährtin Ulisa gesehen und hat sich angeblich einer Biker Gang angeschlossen. Als die Polizei in dem Fall weiter nachforscht, ergeben sich jedoch diverse Ungereimtheiten über Codys Verbleib. Schließlich machen die Beamten eine grausame Entdeckung in Ulisas Gartenbrunnen ...

Kabel Eins Doku
