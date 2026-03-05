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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Fesselmörder von Charlotte County

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 05.03.2026
Der Fesselmörder von Charlotte County

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 10: Der Fesselmörder von Charlotte County

40 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Im Januar 1996 finden Hunde einen menschlichen Schädel im Garten ihrer Besitzer. Die restlichen Knochen eines männlichen Toten werden schnell entdeckt, doch die Polizei hat Probleme, das Opfer zu identifizieren. Als weitere Leichen auftauchen, ist klar, dass es sich um einen sadistischen Serienmörder handelt, der im Süden Floridas sein Unwesen treibt. Nun gilt es, diesen zu finden, bevor weitere Männer brutal ermordet werden.

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