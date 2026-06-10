Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 2: Blutige Rache
41 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
In einer Kleinstadt in Michigan verschwindet eine zweifache Mutter nach einem Einbruch. Bei der darauffolgenden Suche wird die Leiche von Lisa Fein schließlich in einem flachen Grab hinter ihrem Haus gefunden. Doch wer hatte es auf die 33-Jährige abgesehen? Die Polizei stößt bei den Ermittlungen auf eine Reihe ehemaliger Liebhaber, die allesamt unter Verdacht geraten.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH