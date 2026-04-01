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Voltron: Legendärer Verteidiger

Unbekannte Regionen

NBCUniversalStaffel 8Folge 11vom 01.04.2026
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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 11: Unbekannte Regionen

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Während Honerva ihren Plan weiter vorantreibt, spaltet sich die Voltron-Koalition, um sie aufzuhalten. Als der Erfolg greifbar scheint, setzt Honerva ihren bislang tödlichsten Mech ein. Die Crew der Atlas kämpft gegen die Zeit, um eine katastrophale Rissbildung in der Realität zu verhindern ...

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