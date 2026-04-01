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Voltron: Legendärer Verteidiger

Schatten

NBCUniversalStaffel 8Folge 2vom 01.04.2026
Schatten

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 2: Schatten

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Nach der Rettung der Erde stehen die Paladine vor einer neuen Bedrohung: Honerva setzt ihren bislang tödlichsten Plan in Gang. Rückblenden in ihre Vergangenheit mit Zarkon und Lotor offenbaren schließlich die Motive hinter ihren jüngsten Handlungen.

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