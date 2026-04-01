Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 12: Der Zenit
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Das gesamte Universum steht am Abgrund: Die Paladine bündeln nun all ihre Macht und setzen auf ihre unzertrennliche Verbindung, um Honerva zu jagen und sie aufzuhalten, bevor es zu spät ist.
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH