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Voltron: Legendärer Verteidiger

Der Zenit

NBCUniversalStaffel 8Folge 12vom 01.04.2026
Der Zenit

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 12: Der Zenit

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Das gesamte Universum steht am Abgrund: Die Paladine bündeln nun all ihre Macht und setzen auf ihre unzertrennliche Verbindung, um Honerva zu jagen und sie aufzuhalten, bevor es zu spät ist.

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