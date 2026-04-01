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Voltron: Legendärer Verteidiger

Der Groll

NBCUniversalStaffel 8Folge 5vom 01.04.2026
Der Groll

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 5: Der Groll

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Das Ziel der Paladine, sich wieder mit der Atlas zu vereinen, wird jäh unterbrochen, als die Löwen von einer mysteriösen Gestalt angegriffen werden. Jetzt gilt es, schnell zu handeln, um das maskierte Wesen außer Gefecht zu setzen.

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