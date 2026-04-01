Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 7: Tag 47
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
In ihrem Vlog gewähren die Piloten Kinkade und Rizavi einen Einblick in den Alltag an Bord der Atlas. Dabei fangen sie neben heiteren Situationen auch herausfordernde Momente des täglichen Lebens ein.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH