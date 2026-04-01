Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 9: Ritter des Lichts (1)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Paladine sehen sich einer heiklen Aufgabe gegenüber: Angeführt von Allura dringen sie tief in Honervas Gedankenwelt vor, um ihre endgültigen Pläne zu enthüllen. Doch was sie dort erwartet, sind verstörende Visionen, die schnelles Handeln erfordern.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH