Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 6: Ursprung
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
In höchster Eile bricht Voltron nach Oriande auf, um Honervas durchtriebene Pläne zu durchkreuzen. Mithilfe von Wurmlöchern zapft sie nämlich gewaltige Mengen an Quintessenz an und riskiert dabei nichts Geringeres als die Zerstörung des gesamten Universums.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH