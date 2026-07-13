Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 8: Vorstadtweiber (8/10)
Nach einem brutalen Überfall liegt Georg schwer verletzt im Krankenhaus, während Maria ihn mit Zukunftsplänen bedrängt. Francesco landet in Untersuchungshaft, Nicoletta taucht unter und auch Maria gerät ins Visier der Steuerfahndung. Gleichzeitig kämpfen Hadrian, Bertram, Georg und Josef um ein positives Gutachten für die Nordautobahn – bis Josef bei einer Feier mit einer überraschenden Enthüllung alles verändert. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Branko Samarovski (Bruno Pudschedl) Erika Deutinger (Marianne Schinnagl) Wilhelm Iben (Hannes Koller) Vivian Daniel (Monica Koller) Viktoria Schubert (Julia Püschel) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick