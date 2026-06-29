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Vorstadtweiber Staffel 1

Vorstadtweiber (6/10)

ORF1Staffel 1Folge 6vom 29.06.2026
Vorstadtweiber (6/10)

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Vorstadtweiber Staffel 1

Folge 6: Vorstadtweiber (6/10)

49 Min.Folge vom 29.06.2026

Mit einer mutigen Heldentat gelingt es Caroline, endlich das Vertrauen ihrer Stieftochter Pia zu gewinnen. Während sich ihr Familienleben zum Besseren wendet, kämpft Maria verzweifelt um ihre Ehe. Auf den ungewöhnlichen Rat ihres Callboys hin entscheidet sie sich für drastische Maßnahmen und setzt damit alles aufs Spiel. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Peter Marton (Timo) Vicky Nikolaevskaja (Pia) Walter Kordesch (Elektriker) Maresi Riegner (Verkäuferin) Otto Jankovich (Verwalter) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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