Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 9: Vorstadtweiber (9/10)
Ein Mord bringt ein gefährliches Geflecht aus Eifersucht, Korruption und politischen Interessen ins Wanken: Nach Josefs Tod gerät seine Witwe unter Verdacht, doch bald führen die Spuren zu Grundstücksspekulanten, belastenden Dokumenten und einer Tatwaffe mit brisantem Besitzer. Während Beweise verschwinden, kommen Familiengeheimnisse ans Licht und bei der Testamentseröffnung folgt die nächste schockierende Enthüllung. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Thomas Mraz (Jörg Pudschedl) Branko Samarovski (Bruno Pudschedl) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Michael Dangl (Dieter West) Susi Stach (Franziska Pudschedl) Joseph Lorenz (Kurt Strobel) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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