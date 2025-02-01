Was geht?: FamilienkonstellationenJetzt kostenlos streamen
Was geht?
Folge 10: Was geht?: Familienkonstellationen
13 Min.Folge vom 01.02.2025
Die Kinder Felix (15), Emily (11) und Samira (10) sprechen mit Pädagogin Melanie Österreicher über verschiedene Familienkonstellationen und wie man mit Konflikten in der Familie umgeht. Nervige Geschwister oder zu ausführliches Tratschen mit den Nachbarn, trotz allem setzt die Gruppe Zusammenhalt und Dankbarkeit an erste Stelle. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
