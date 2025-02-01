Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 01.02.2025
13 Min.Folge vom 01.02.2025

Die Kinder Felix (15), Emily (11) und Samira (10) sprechen mit Pädagogin Melanie Österreicher über verschiedene Familienkonstellationen und wie man mit Konflikten in der Familie umgeht. Nervige Geschwister oder zu ausführliches Tratschen mit den Nachbarn, trotz allem setzt die Gruppe Zusammenhalt und Dankbarkeit an erste Stelle. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

ORF Kids
