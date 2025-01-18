Was geht? Gruppendynamik oder doch "dein eigenes Ding durchziehen"?Jetzt kostenlos streamen
Was geht?
Folge 8: Was geht? Gruppendynamik oder doch "dein eigenes Ding durchziehen"?
12 Min.Folge vom 18.01.2025
Pädagogin Melanie Österreicher geht den neuesten Trends auf den Grund und erfährt, in welchen Lebensbereichen sich Benedikt (11), Samira (10) und Felix (15) von anderen beeinflussen lassen. Von gefährlichen Online-Challenges zu Modetrends und Vorbildern – wie steht man zu sich selbst? Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
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