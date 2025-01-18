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Was geht?

Was geht? Gruppendynamik oder doch "dein eigenes Ding durchziehen"?

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 18.01.2025
Was geht? Gruppendynamik oder doch "dein eigenes Ding durchziehen"?

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Folge 8: Was geht? Gruppendynamik oder doch "dein eigenes Ding durchziehen"?

12 Min.Folge vom 18.01.2025

Pädagogin Melanie Österreicher geht den neuesten Trends auf den Grund und erfährt, in welchen Lebensbereichen sich Benedikt (11), Samira (10) und Felix (15) von anderen beeinflussen lassen. Von gefährlichen Online-Challenges zu Modetrends und Vorbildern – wie steht man zu sich selbst? Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

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