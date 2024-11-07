Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 07.11.2024
Folge 4: Was geht?: Noten und Notendruck

14 Min.Folge vom 07.11.2024

Braucht man für den Traumjob unbedingt die besten Noten? Raffael (10), Matilda (11) und Lea (10) sprechen über Notendruck, darüber, was ihnen in der Schule am meisten Spaß macht, und wie ihre Eltern bei einem Ausrutscher reagieren. Die Pädagogin Melanie Österreicher hilft ihnen mit interaktiven Übungen, Stresssituationen zu meistern und sich auf gesunde Weise auf den Lernerfolg zu konzentrieren. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

ORF Kids
