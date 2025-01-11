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Was geht?

Was geht?: Reisen und Ausflüge

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 11.01.2025
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Was geht?

Folge 7: Was geht?: Reisen und Ausflüge

12 Min.Folge vom 11.01.2025

Wann hattet ihr das letzte Mal Heimweh? Pädagogin Melanie Österreicher spricht mit Emily (10) und Gloria (10) über ihre Tipps, die Sehnsucht nach dem Zuhause auf Reisen zu überwinden, während Felix (15) schon ausgiebige Auslandsreisen plant. Welche Traumdestinationen haben die Kids und wie bleiben sie bei langen Reisezeiten entspannt? Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

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