Was geht?: Reisen und AusflügeJetzt kostenlos streamen
Was geht?
Folge 7: Was geht?: Reisen und Ausflüge
12 Min.Folge vom 11.01.2025
Wann hattet ihr das letzte Mal Heimweh? Pädagogin Melanie Österreicher spricht mit Emily (10) und Gloria (10) über ihre Tipps, die Sehnsucht nach dem Zuhause auf Reisen zu überwinden, während Felix (15) schon ausgiebige Auslandsreisen plant. Welche Traumdestinationen haben die Kids und wie bleiben sie bei langen Reisezeiten entspannt? Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
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