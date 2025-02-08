Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 08.02.2025
13 Min.Folge vom 08.02.2025

Pädagogin Melanie Österreicher spricht mit Felix (15), Matilda (11) und Maurice (13) über die Vielfalt in Österreichs Klassenzimmern. Sie teilen ihre Geschichten über Herausforderungen von Andersartigkeit in der Schulgemeinschaft und wie man nur dazu gewinnen kann, wenn man offenbleibt und Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilt. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

ORF Kids
