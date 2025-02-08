Was geht?
Folge 11: Was geht?: Vielfalt
13 Min.Folge vom 08.02.2025
Pädagogin Melanie Österreicher spricht mit Felix (15), Matilda (11) und Maurice (13) über die Vielfalt in Österreichs Klassenzimmern. Sie teilen ihre Geschichten über Herausforderungen von Andersartigkeit in der Schulgemeinschaft und wie man nur dazu gewinnen kann, wenn man offenbleibt und Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilt. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
