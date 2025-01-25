Was geht?: Welt von morgenJetzt kostenlos streamen
Was geht?
Folge 9: Was geht?: Welt von morgen
13 Min.Folge vom 25.01.2025
Zusammen mit Simon (10), Samuel (10) und Samira (10) spricht Pädagogin Melanie Österreicher über die Unterschiede zwischen Stadt und Land, wie sie Bäume pflanzen, Hühner hüten und warum sie die Natur schützen wollen. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was geht?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0