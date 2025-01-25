Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 25.01.2025
13 Min.Folge vom 25.01.2025

Zusammen mit Simon (10), Samuel (10) und Samira (10) spricht Pädagogin Melanie Österreicher über die Unterschiede zwischen Stadt und Land, wie sie Bäume pflanzen, Hühner hüten und warum sie die Natur schützen wollen. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

