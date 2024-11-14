Was geht?: Gefühle und AchtsamkeitJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Was geht?: Gefühle und Achtsamkeit
15 Min.Folge vom 14.11.2024
Gemeinsam mit Maurice (13), Matilda (11) und Samuel (10) begibt sich Pädagogin Melanie Österreicher in die wilde Welt der Emotionen. Durch interaktive Übungen lernen sie, ihre Gefühle besser zu verstehen und respektvoll zu kommunizieren. Hier bekommt man Tipps, die Kissen, Boxhandschuhe und Haustiere involvieren. Die Gruppe weiß eben, wie man mit Gefühlsachterbahnen umgeht. Bildquelle: ORF
