Was geht?: Gefühle und Achtsamkeit

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 14.11.2024
Folge 5: Was geht?: Gefühle und Achtsamkeit

15 Min.Folge vom 14.11.2024

Gemeinsam mit Maurice (13), Matilda (11) und Samuel (10) begibt sich Pädagogin Melanie Österreicher in die wilde Welt der Emotionen. Durch interaktive Übungen lernen sie, ihre Gefühle besser zu verstehen und respektvoll zu kommunizieren. Hier bekommt man Tipps, die Kissen, Boxhandschuhe und Haustiere involvieren. Die Gruppe weiß eben, wie man mit Gefühlsachterbahnen umgeht. Bildquelle: ORF

ORF Kids
