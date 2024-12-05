Was geht?: Gesundheit und KörperbildJetzt kostenlos streamen
Was geht?
Folge 6: Was geht?: Gesundheit und Körperbild
14 Min.Folge vom 05.12.2024
Maurice (13) freut sich, dass er durch seine Zahnspange automatisch weniger Süßigkeiten nascht; Samuel (10) erkennt bereits die Wichtigkeit von psychischem Wohlbefinden; Samira (10) snackt lieber Karotten als Fast Food. Die Pädagogin Melanie Österreicher erkundet mit den Kindern ihr Gesundheitsbewusstsein und Körperbild sowie den Einfluss, den ihre Eltern darauf haben. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
