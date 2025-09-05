Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was gibt es Neues? - Classics - 05.09.2025

ORF1Staffel 2025Folge 562vom 05.09.2025
Was gibt es Neues? - Classics - 05.09.2025

Folge 562: Was gibt es Neues? - Classics - 05.09.2025

41 Min.Folge vom 05.09.2025

Das Beste und Lustigste aus der beliebten Freitagabendshow. Oliver Baier und seine Rateteams haben schon so oft gute Laune und Wissen verbreitet, dass es an der Zeit ist, die witzigsten Sendungen, interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus den vergangenen Jahren noch einmal zu sehen.

