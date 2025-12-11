Was gibt es Neues?
Folge 581: Was gibt es Neues?
Am Tag des internationalen Soundchecks war es laut und lustig im Studio von Oliver Baier. Das Rateteam, Günter Lainer, Katharina Straßer, Herbert Steinböck, Chrissi Buchmasser und Clemens Maria Schreiner wurden in dieser Folge mit lautstarken Geschenken für gute Antworten belohnt. Auf der Suche nach der Bedeutung der „Pfeiftafel“ ertönte gleich so manch gute Pointe und auch die Londoner „Farting Lane“ sorgte für anfallsartige Lacher und abstruse Ideen. Moderator Oliver Baier führte mit Witz und Wind durch die letzte Ausgabe des Jahres 2025, in der auch das „Ding der Woche“ für große Erheiterung sorgt. Spoiler: Hamster könnten damit Muskeln aufbauen, falls die gerade ein Geschenk für Ihr Haustier suchen. Prominenten Besuch gab es von Schauspielerin Verena Altenberger. Sie wollte wissen, welchen Trend Marie-Antoinettes Sohn Louis-Charles Ende des 18. Jahrhunderts in französischen Adelskreisen auslöste.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick