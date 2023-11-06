We Are Family!
Folge vom 06.11.2023: Familie Grieger (2)
45 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 6
Familie Grieger möchte ein verlängertes Wochenende auf dem Campingplatz verbringen. Während sich Papa Timo und seine drei Töchter auf die gemeinsame Zeit in der Natur freuen, ist Mama Rüki von der Idee weniger begeistert. Dennoch nimmt sie die Strapazen für ihre Familie auf sich. Wird sie ihre Entscheidung im Nachhinein bereuen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1