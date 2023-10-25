We Are Family!
Folge vom 25.10.2023: Familie Mischewski
44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6
Robert und Amira sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam mit ihren drei Kindern wohnen sie in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen. Während Papa Robert in seiner freien Zeit eigene Rapsongs schreibt, behält Mama Amira den Überblick über alle Familienangelegenheiten. Am Wochenende will sie eine große Geburtstagsparty veranstalten. Doch schafft sie es auch, all das neben dem normalen Alltag und den Kindern zu organisieren?
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
