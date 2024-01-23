We Are Family!
Folge vom 23.01.2024: Familie Bach
44 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 6
Sina und Janne Bach wohnen mit ihrer Tochter Lou in Gerhardsbrunn. Hier betreiben sie einen Gnadenhof mit 270 Tieren. Und jeden Tag kommen neue dazu. Damit alle Tiere den Winter überstehen, müssen sie dieses Wochenende Weide-Zelte aufbauen. Zu schaffen ist das nur, mit der tatkräftigen Unterstützung von Freunden und Familie und dank Spenden. Gleichzeitig Familie, Tiere und Bauarbeiten managen - ein Balanceakt für die junge Familie.
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
