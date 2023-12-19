We Are Family!
Folge vom 19.12.2023: Familie Kruchem
44 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6
Familie Kruchem aus Weeze lebt zu fünft auf nur 60 Quadratmetern. Seit anderthalb Jahren wohnen sie in diesem Apartment. Denn der Bau ihres eigenen Traumhauses verzögert sich. Jetzt geht es in den Endspurt am Eigenheim, denn die Kruchems wollen Weihnachten endlich in den eigenen vier Wänden verbringen. Das Problem: Papa Jörg ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jederzeit kann ein Alarm ihn vom Arbeiten am Haus abhalten und den Zeitplan durcheinanderbringen ...
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
