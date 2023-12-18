Zum Inhalt springenBarrierefrei
We Are Family!

Familie Diekmeier

SAT.1Folge vom 18.12.2023
Familie Diekmeier

We Are Family!

Folge vom 18.12.2023: Familie Diekmeier

45 Min.Ab 6

Großer Umzugsstress bei Familie Diekmeier: Fußballprofi Dennis, seine Frau Dana und ihre vier Kinder wollen endlich in ihr neues Zuhause ziehen. Doch es gibt einfach noch zu viele Baustellen. Als dann auch noch der Strom versagt, müssen sie auf eine Notlösung ausweichen. Jetzt heißt es winzige Ferienwohnung statt großem Eigenheim. Und der endgültige Einzug rückt in weite Ferne ...

