Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Lüneburg

SAT.1Folge vom 27.11.2023
Familie Lüneburg

Familie LüneburgJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 27.11.2023: Familie Lüneburg

45 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6

Jessica ist sie gerade erst Mutter von Zwillingen geworden und will als Schlagersängerin erstmals auf Deutschlands Bühnen mit Live-Auftritten durchstarten. Bisher hat sie zusammen mit ihrer Gesangspartnerin Alicia Songs im Tonstudio aufgenommen, nun sollen die ersten Auftritte vor Publikum folgen. Schafft Jessica den Spagat zwischen Familienleben und Schlager-Karriere?

Alle verfügbaren Folgen