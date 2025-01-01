Aufbau einer tiefen Verbindung - Jörg und Desirée beim Tantra KursJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 10: Aufbau einer tiefen Verbindung - Jörg und Desirée beim Tantra Kurs
31 Min.Ab 6
Jörg und Desirée wollen ein Stück mehr zueinander finden und ihre Beziehung bzw. Verbindung stärken. Um das zu erreichen haben sie einen Tantra Kurs gebucht. Können sie sich auf die Kursleiter einlassen und dem Programm folgen? Das Ziel haben sie klar vor Augen: der Aufbau einer Verbindung die tief aus dem Herzen kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We love Mallorca
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn