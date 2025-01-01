Danke für den Rückhalt - Aaron plant ein Date für AlinaJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Danke für den Rückhalt - Aaron plant ein Date für Alina
33 Min.Ab 6
Aaron Müller ist bekannt als DJ im Bierkönig - jetzt will er Ballermann-Star werden. Ein ambitioniertes und sehr zeitaufwendiges Ziel. Da bleibt Freundin Alina häufig auf der Strecke. Heute möchte sich Aaron bei seiner Freundin für den Rückhalt und ihre Unterstützung bedanken und hat dafür eine Überraschung geplant: einen ganzen Tag "Zeit zusammen". Eine Fahrradtour mit Picknick stehen an. Ob die Überraschung gelingt?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
© Joyn