Folge 6: Das Leben von Rodolfo alias Ruda Puda - auf und neben der Showbühne
32 Min.Ab 6
Rodolfo alias Ruda Puda, ist die einzig deutschsprachige Drag Queen, die das ganze Jahr über auf der Sonneninsel Mallorca lebt. Gemeinsam mit seinem Mann Marc haben sie sich den Traum vom Leben auf Malle erfüllt. Wir begleiten die beiden und dürfen ganz private Einblicke erleben.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
