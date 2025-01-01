Isi Glück im Deko-Himmel - Auf Inspirationensuche fürs neue ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Isi Glück im Deko-Himmel - Auf Inspirationensuche fürs neue Zuhause
29 Min.Ab 12
Endlich ist es soweit: nach 2,5 Jahren Warten haben Isi Glück und ihr Mann Carlos endlich die Baugenehmigung für ihr neues Zuhause erhalten. Für Isi steht eins fest, man kann nicht früh genug nach Inspiration fürs neue Heim suchen und so schleppt sie Carlos kurzerhand mit in einen Dekoladen. Während sie aufblüht, lässt er die Tour über sich ergehen. Spaß ist dann am Ende doch Definitionssache.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
