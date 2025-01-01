Zum Inhalt springenBarrierefrei
We love Mallorca

Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im Bierkönig

Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im Bierkönig

Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im BierkönigJetzt kostenlos streamen

We love Mallorca

Folge 11: Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im Bierkönig

34 Min.Ab 6

Der Drang nach Freiheit hat Aaron nach Mallorca geführt. Dort arbeitet er erfolgreich als DJ im berühmten Bierkönig. Doch es ist nicht alles nur schön. Aaron hat eine dunkle Zeit hinter sich und er spricht offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Das hat die Beziehung mit seiner Alina sehr geprägt. Doch gemeinsam blicken sie positiv in die Zukunft.

We love Mallorca
We love Mallorca

We love Mallorca

