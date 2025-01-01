Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die GewinnerinJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 12: Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die Gewinnerin
31 Min.Ab 6
Schnell, schneller, Jetski. Isi Glück und ihr bester Freund Julian liefern sich vor der Küste Mallorcas ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Der Verlierer darf eine Runde Bier oder Cocktail spendieren. Beim Wetteinsatz gehts zwischen den besten Freunden um das Thema Liebe.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn