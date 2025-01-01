Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We love Mallorca

Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die Gewinnerin

JoynStaffel 1Folge 12
Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die Gewinnerin

Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die GewinnerinJetzt kostenlos streamen

We love Mallorca

Folge 12: Wettschulden sind Ehrenschulden - Isi Glück die Gewinnerin

31 Min.Ab 6

Schnell, schneller, Jetski. Isi Glück und ihr bester Freund Julian liefern sich vor der Küste Mallorcas ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Der Verlierer darf eine Runde Bier oder Cocktail spendieren. Beim Wetteinsatz gehts zwischen den besten Freunden um das Thema Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

We love Mallorca
Joyn
We love Mallorca

We love Mallorca

Alle 1 Staffeln und Folgen