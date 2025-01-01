Zum Inhalt springenBarrierefrei
We love Mallorca

Partymeile, Ruhm und Adrenalin - Isi Glück im Megapark

Partymeile, Ruhm und Adrenalin - Isi Glück im Megapark

Partymeile, Ruhm und Adrenalin - Isi Glück im Megapark

We love Mallorca

Folge 1: Partymeile, Ruhm und Adrenalin - Isi Glück im Megapark

30 Min.Ab 6

Von Partyleben am Ballermann bis zum Luxus auf der Insel, von aufstrebenden Talenten bis hin zu gefeierten Stars - Mallorca zieht alle in seinen Bann! Isi Glück hat ihr Glück gefunden und das auf einer der bekanntesten Bühne der Insel. Wir begleiten die Sängerin bei ihren Vorbereitungen für ihren Auftritt im Megapark.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

We love Mallorca
We love Mallorca

We love Mallorca

Alle 1 Staffeln und Folgen