Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We love Mallorca

Die Zeit rennt - Hochzeitsoutfitsuche bei Jörg und Desirée

JoynStaffel 1Folge 15
Die Zeit rennt - Hochzeitsoutfitsuche bei Jörg und Desirée

Die Zeit rennt - Hochzeitsoutfitsuche bei Jörg und DesiréeJetzt kostenlos streamen

We love Mallorca

Folge 15: Die Zeit rennt - Hochzeitsoutfitsuche bei Jörg und Desirée

30 Min.Ab 6

Hochzeitsstress in Palma: Desirée heiratet ihren Jörg bald zum vierten Mal, doch das wichtigste fehlt noch: das perfekte Kleid. Gemeinsam mit ihrer Trauzeugin Verena und Freundin Yvonne gehen sie heute auf Brautkleidsuche und dabei ist vor allem die Ehrlichkeit der Mädels gefragt. Zeitgleich ist auch Jörg unterwegs und möchte sich seinen Hochzeitsanzug besorgen. Er hat ganz genaue Vorstellungen und hat schnell das erste passende Modell entdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

We love Mallorca
Joyn
We love Mallorca

We love Mallorca

Alle 1 Staffeln und Folgen