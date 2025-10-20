Zum Inhalt springenBarrierefrei
Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Durchleuchtet - runde Regenbögen und glühende Hühner

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 20.10.2025
Werner Grubers Experimentalküche: Durchleuchtet - runde Regenbögen und glühende Hühner

Werner Grubers Experimentalküche: Durchleuchtet - runde Regenbögen und glühende Hühner

Werner Grubers Experimentalküche

Folge 17: Werner Grubers Experimentalküche: Durchleuchtet - runde Regenbögen und glühende Hühner

40 Min.Folge vom 20.10.2025

Was ist Licht eigentlich? Warum sehen wir es, aber können es nicht angreifen? In der Sendung zeigt Werner Gruber, wie Licht durch ein Prisma in all seine Farben zerfällt. Dabei erklärt er, wie die verschiedenen Wellenlängen des Lichts unterschiedliche Farben erzeugen und warum wir nur einen kleinen Teil des Spektrums wahrnehmen. Woher kommt das Licht, das uns täglich umgibt? Und was passiert, wenn Licht auf verschiedene Materialien trifft? Auch kulinarisch hat Licht einiges zu bieten – wer einmal Grubers „Licht-Huhn“ probiert hat, wird es nie wieder in einem konventionellen Ofen zubereiten. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

