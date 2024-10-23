Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten SchweinsbratenJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 7: Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten Schweinsbraten
In seiner neuen Show "Grubers Experimentalküche" sprengt Werner Gruber, Physiker und leidenschaftlicher Koch, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Geschmack. Kinder wie Erwachsene stellen per Video Fragen und raten mit, so wie auch das Publikum zu Hause. Bereit für eine kulinarische Reise durch Raum und Zeit? In der neuesten Episode von "Grubers Experimentalküche" schwingt der schelmische Physiker und leidenschaftliche Koch Werner Gruber seinen Kochlöffel, um das Geheimnis des ultimativen Schweinsbratens mit der knusprigsten Kruste zu lüften. Doch das ist nicht alles - Gruber nimmt uns mit auf eine atemberaubende Reise vom Urknall bis zur Entstehung und Erhalt des Lebens. Was tun bei einem Fettbrand? Warum sind Menschen so besessen von Optimierung, während Bakterien und Viren ihren eigenen Weg gehen? Gruber gewährt uns einen Blick hinter die kulinarischen und wissenschaftlichen Kulissen, während er humorvoll die Unterschiede zwischen Menschen und Mikroorganismen erkundet. Tauchen Sie ein in Grubers Welt voller köstlicher Enthüllungen und Wissenschaft mit Geschmack!
