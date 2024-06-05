Werner Grubers Experimentalküche: Berauschend - verborgene Geheimnisse der DrogenphysikJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 6: Werner Grubers Experimentalküche: Berauschend - verborgene Geheimnisse der Drogenphysik
In der aktuellen Episode entführt uns der furchtlose Physiker in die faszinierende Welt der „Drogen-Küche“. Mit erfrischender Offenheit gesteht Gruber: „Ja, ich konsumiere Drogen!“ – jedoch nicht auf die herkömmliche Art. Denn wenn Werner Gruber über Drogen spricht, denkt er vor allem an Koffein, Safran und Pilze. Aber auch an Muskatnuss, die zwar dem Suchtmittelgesetz unterliegt, aber dennoch in der Küche ihre größte Rolle spielt. Werner Grubers humorvolle und informative Darstellung beleuchtet die vielschichtige Beziehung zwischen Drogen und Gaumenfreuden und gibt einen neuen Blickwinkel auf die Welt der Aromen und Wirkungen. Selbsredend darf auch das Publikum – per Video und an den Endgeräten – wieder mitraten bei kniffligen Fragen. Seien Sie also bereit für eine Expedition in die Tiefen der „Drogenküche“ – mit Werner Gruber als Ihrem kühnen Reiseleiter! Bildquelle: ORF/Kiwi TV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick