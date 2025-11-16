Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins UniversumJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 20: Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins Universum
In seiner neuen Show „Grubers Experimentalküche" sprengt Werner Gruber, Physiker und leidenschaftlicher Koch, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Geschmack. In jeder Episode präsentiert er nicht nur atemberaubende Experimente, sondern auch ein Rezept, das beweist: mit physikalischem Know-how schmecken selbst die Lieblingsgerichte noch besser. In dieser Folge taucht er tief in die Geheimnisse des Universums ein und widmet sich der Frage, wie wir mithilfe einer selbstgebauten Rakete ins Weltall gelangen können. Vom Teleskop bis zum Planetarium erklärt Gruber, wie Galileo Galilei die Sternenbeobachtung revolutionierte und warum ein Planetarium manchmal besser ist als eine eiskalte Nacht mit einem Teleskop. Auch bei den Antworten auf knifflige Alltags-Fragen, die das Redaktionsteam Menschen auf der Straße stellt, ist wieder Humor gefragt, so wie beim Publikum zu Hause. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick