Werner Grubers Experimentalküche
Folge 19: Werner Grubers Experimentalküche: Physik im Geschirrspüler - Gourmet trifft Hochspannung
39 Min.Folge vom 16.11.2025
Kann ein Liter Wasser wirklich eine Stahltonne zerquetschen? Und wie bringt man Bier mit Ultraschall in einen völlig neuen Aggregatszustand? Werner Gruber zeigt die verrücktesten Seiten von Wärmelehre und Elektrizität - und macht nebenbei klar, dass ein Geschirrspüler nicht nur für Teller und Schüsseln taugt. Denn statt Schweinelendchen in der Pfanne zu brutzeln, gart der Physiker sie zwischen Besteckkorb und Spülarm - butterzart, strombetrieben und garantiert hygienisch sauber. Physik zum Staunen, Schmunzeln und Probieren! Bildquelle: ORF/Kiwi TV
