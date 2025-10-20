Zum Inhalt springenBarrierefrei
Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten Schweinsbraten

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 20.10.2025
Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten Schweinsbraten

Werner Grubers Experimentalküche

Folge 18: Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten Schweinsbraten

36 Min.Folge vom 20.10.2025

Werner Gruber enthüllt das Geheimnis des ultimativen Schweinsbratens mit der knusprigsten Kruste und nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise vom Urknall bis zur Entstehung des Lebens. Dabei werden auch Fragen wie: „Was tun bei einem Fettbrand?“ und „Warum sind Menschen so besessen von Optimierung?“ humorvoll beleuchtet. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

