Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten SchweinsbratenJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 18: Werner Grubers Experimentalküche: Vom Urknall zum perfekten Schweinsbraten
36 Min.Folge vom 20.10.2025
Werner Gruber enthüllt das Geheimnis des ultimativen Schweinsbratens mit der knusprigsten Kruste und nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise vom Urknall bis zur Entstehung des Lebens. Dabei werden auch Fragen wie: „Was tun bei einem Fettbrand?“ und „Warum sind Menschen so besessen von Optimierung?“ humorvoll beleuchtet. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
