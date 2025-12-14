Zum Inhalt springenBarrierefrei
Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Berauschend - Verborgene Geheimnisse der Drogenphysik

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 14.12.2025
43 Min.Folge vom 14.12.2025

In "Grubers Experimentalküche" erkundet Werner Gruber die Verbindung von Physik und Gaumenfreuden mit Humor und fundierter Expertise. Von der Erzeugung einer riesigen Wasserwolke bis zur Bekämpfung eines Fettbrands - Gruber beantwortet Fragen, die den Zuschauern unter den Nägeln brennen. Doch das ist noch nicht alles: In jeder Folge lüftet der Physiker auch ein Küchen-Geheimnis: Wie gelingt die knusprigste Schweinsbratenkruste? Wie das cremigste Speiseeis und welche Zutat darf bei einem französischen Salat auf keinen Fall fehlen? Tauchen Sie ein in eine Welt voller faszinierender Experimente und kulinarischer Enthüllungen! Bildquelle: ORF/Kiwi TV/

