Folge 22: Werner Grubers Experimentalküche: Berauschend - Verborgene Geheimnisse der Drogenphysik
In "Grubers Experimentalküche" erkundet Werner Gruber die Verbindung von Physik und Gaumenfreuden mit Humor und fundierter Expertise. Von der Erzeugung einer riesigen Wasserwolke bis zur Bekämpfung eines Fettbrands - Gruber beantwortet Fragen, die den Zuschauern unter den Nägeln brennen. Doch das ist noch nicht alles: In jeder Folge lüftet der Physiker auch ein Küchen-Geheimnis: Wie gelingt die knusprigste Schweinsbratenkruste? Wie das cremigste Speiseeis und welche Zutat darf bei einem französischen Salat auf keinen Fall fehlen? Tauchen Sie ein in eine Welt voller faszinierender Experimente und kulinarischer Enthüllungen! Bildquelle: ORF/Kiwi TV/
