Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Weihnachtsfeuerwerk - zwischen Bratenduft und Funkenregen

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 10.12.2024
Folge 8: Werner Grubers Experimentalküche: Weihnachtsfeuerwerk - zwischen Bratenduft und Funkenregen

41 Min.Folge vom 10.12.2024

Knusprig, saftig, köstlich – die perfekte Weihnachtsgans braucht vor allem eines: eine entspannte Vorgeschichte! Warum faule Gänse besser schmecken als sportliche, erklärt der begnadete Koch und Physiker Werner Gruber mit einem Augenzwinkern. Er verrät auch, warum Semmelknödel die einzig wahre Fülle sind – und welche Rolle dabei der sogenannte „Tunkungsfaktor“ spielt. Dazu zeigt er, wie man aus Trockeneis einen himmlischen Weihnachtskometen zaubert. Und falls der Christbaum in Flammen aufgeht? Keine Sorge – Werner Gruber hat auch für dieses Feuer eine physikalisch fundierte Lösung! Bildquelle: ORF/Kiwi TV

