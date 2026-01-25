Werner Grubers Experimentalküche: Zwischen radioaktivem Mondgestein & kosmischen WürstelnJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 23: Werner Grubers Experimentalküche: Zwischen radioaktivem Mondgestein & kosmischen Würsteln
In seiner neuen Show „Grubers Experimentalküche“ auf ORF III sprengt Werner Gruber, renommierter Physiker und leidenschaftlicher Koch, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Geschmack. In dieser Folge von „Grubers Experimentalküche“ widmet sich der Physiker Werner Gruber der faszinierenden Welt des Mondes. Gruber enthüllt Mondmythen und erklärt, warum sich der Mond bei einer Mondfinsternis rot färbt. Doch damit nicht genug – Gruber beantwortet auch die Frage, warum die Fahne der Amerikaner bei der Mondlandung flatterte, obwohl es am Mond keine Atmosphäre gibt. Welches Gericht haben die Astronauten bei ihrer Mondmission gegessen und wie hätten sie dieses sogar heiß genießen können? Erforschen Sie mit „Grubers Experimentalküche“ die Geheimnisse des Mondes und der kosmischen Würstel – denn bei uns ist der Geschmack garantiert „out of this world“! Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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