Werner Grubers Experimentalküche: DelikatessenJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 24: Werner Grubers Experimentalküche: Delikatessen
In dieser Best-of-Folge von „Grubers Experimentalküche“ dreht sich alles um die Highlights – oder wie Gruber sagen würde: die köstlichsten „Schmankerl“ aus den bisherigen Sendungsfolgen! Der furchtlose Physiker und leidenschaftliche Koch Werner Gruber nimmt uns mit auf eine explosive Reise durch seine spannendsten Experimente und leckersten Rezepte. Von selbstgebauten Raketen, die uns fast ins All katapultieren, bis hin zu den Geheimnissen des perfekten Preiselbeer-Eises – hergestellt mit flüssigem Stickstoff für die cremigste Konsistenz des Universums! Gruber erklärt dabei auch den mysteriösen Leidenfrost-Effekt und zeigt, warum der nichts mit Leiden zu tun hat, aber alles mit cooler Physik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick