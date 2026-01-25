Zum Inhalt springenBarrierefrei
Werner Grubers Experimentalküche: Delikatessen

ORF IIIStaffel 1Folge 24vom 25.01.2026
36 Min.Folge vom 25.01.2026

In dieser Best-of-Folge von „Grubers Experimentalküche“ dreht sich alles um die Highlights – oder wie Gruber sagen würde: die köstlichsten „Schmankerl“ aus den bisherigen Sendungsfolgen! Der furchtlose Physiker und leidenschaftliche Koch Werner Gruber nimmt uns mit auf eine explosive Reise durch seine spannendsten Experimente und leckersten Rezepte. Von selbstgebauten Raketen, die uns fast ins All katapultieren, bis hin zu den Geheimnissen des perfekten Preiselbeer-Eises – hergestellt mit flüssigem Stickstoff für die cremigste Konsistenz des Universums! Gruber erklärt dabei auch den mysteriösen Leidenfrost-Effekt und zeigt, warum der nichts mit Leiden zu tun hat, aber alles mit cooler Physik.

